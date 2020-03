Kojupääs läheb kaugelt Eestisse toodavatele kalliks maksma

Wris oligi oma pingutusest peaaegu loobumas, kui Kägu sõnul ulatas riik viimaks oma abikäe, misjärel sai ta eile õhtul pärast kella viit teatada, et lend ettevõtte SmartLynx Estonia lennukiga ikkagi toimub.

Lähtudes arvestusest, et pardale tuleb 80 inimest, kujunes ühe otsa pileti hinnaks 900 eurot, sest Kanaaride suurimale saarele Tenerifele oleks lennuk pidanud sõitma tühjana ning tagasi Tallinna vähem kui poolte täidetud istekohtadega. Kui tagasilennuks õnnestunuks välja müüa kogu lennuk, langenuks pileti hind 510 euroni. Eileõhtuse seisuga õnnestus hind langetada 600 euro peale.

Wris ei olnud kuidagi vastutav Tenerifele viiruselõksu sattunud eestlaste tagasitoomise eest, ent otsustas aidata pärast seda, kui firma kauane koostööpartner, Tenerife Kompass ühendust võttis ja puhkama läinud eestlasi aidata palus. Esialgu oli end kodumaale lennata soovijate nimekirja kandnud 83 inimest, mistõttu Wris soostuski lennu organiseerimisega abistama.

Samal ajal pidas Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi oma elus esimest korda läbirääkimisi lennufirmadega, et leida nende hulgast parim pakkuja, kes tooks nädala lõpus Portugali lõunaservast Farost koju seal treenivad Eesti jooksjad, keda on kolmest klubist kokku umbes seitsekümmend.

Välistatud seiklused

Üks lennufirmadest, Nordica, pakkus 70-kohalist, vahemaandumist nõudvat lennukit hinnaga 54 000 eurot. Teine, SmartLynx, pakkus 180-kohalist, otselendu tegevat lennukit hinnaga 53 000 eurot. See tähendab näiteks, et kui kergejõustikuliit valib SmartLynxi pakutava Airbus 320, kuhu tuleb 75 reisijat, kujuneb ühe inimese piletihinnaks koos 13-eurose lennujaamamaksuga 720 eurot.

Eelmise nädala lõpust Portugalis Sparta treeningurühma jooksjaid juhendav Toomas Tarm tunnistas, et tšarterlennu hind on kallis, kuid lisas, et ega regulaarlendudele soetatav pilet praegu odavam tuleks. Kuid tellitud erilennuga on vähemalt kindel, et sellega jõuab Eestisse kohale, lisas ta, mitte ei jää ümberistumiste käigus kusagile Euroopasse seiklema.

Ühtlasi avaldas Tarm lootust, et tšarterlennule Tallinna tuleb teisigi huvilisi, näiteks lätlasi, mis aitab 720-eurost piletihinda kärpida. Samuti ei välistanud ta, et ehk õnnestub 24. märtsiks ostetud, kuid nüüdsetel andmetel ärajäävate lendude piletite hinnast vähemalt osa tagasi saada.

Reisikorraldaja Novatours tõi oma reisijad lennukitega Egiptusest Sharm el Sheikhist tagasi Tallinna esmaspäeval ning tegi eile sealt ka lisalennu. Esmaspäeval tõi Novatours osa reisijaid Riia kaudu tagasi Eestisse ka Egiptusest Hurghadast. Üleeile tõi firma kahe erilennuga sealt ära oma viimased kliendid. Eile saabusid Tallinna kaks lennukit Tenerifelt, pardal enamasti Novatoursi reisijad.

Ettevõtte turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg kinnitas, et lisatasu ei pea nende kliendid tagasitoomise eest maksma. «Kui palju päästereisid kokku maksid, seda ei saa Novatours börsifirma osana avaldada,» lausus ta.

Arved naabritele

Teiselt suurelt reisikorraldajalt, Tez Tourilt ei õnnestunud enne lehe trükkiminekut ülevaadet nende päästeoperatsioonidest saada. Ettevõtte koduleheküljel olev info teatas, et kõik sihtriikides olevad reisijad pidid eilseks Eestisse tagasi saama.

Eile viis minutit enne südaööd pidi Saksamaal Sassnitzist väljuma Tallinki reisiparvlaev Romantika, et tuua täna hilisõhtuks Euroopast ära Riiga nii eestlasi, lätlasi kui ka leedulasi. See on riigi tellitud reis, mille korraldamist koordineerib välisministeerium.

Kõigil Romantika pardale tulevatel eestlastel tuleb allkirjastada terviseblankett ning anda kinnitus, et nad on terved. Selle dokumendi alusel pääsevad nad hiljem ka üle Eesti-Läti piiri. FOTO: Eero Vabamägi

Inimesed ostavad laeval reisimise eest pileti, mis maksab 100 eurot (lisaks 90 eurot sõiduauto eest), ja Tallink arvestab piletitulu riigile esitatavast arvest maha, seletas välisministeeriumi kantsler Rainer Saks. «Kui pardal on ka Läti ja Leedu kodanikke, siis taotleme Lätilt ja Leedult nende kulude katmist proportsionaalselt,» lisas ta.

Saks lausus, et Romantikaga Eestisse naasmise kulusid inimestele hüvitada või kompenseerida plaanis ei ole.