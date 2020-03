Rahvas tormas haiguslehti võtma, kuid paljusid võib peagi tabada ehmatus

Sotsiaalvõrgustikes juba levivad anonüümsed arstide pöördumised, milles kutsutakse üles järele mõtlema: haiguslehe iseseisvalt avamise võimalust ei tohi kasutada selleks, et koos koduõppele saadetud lapsega rahulikult kodus istuda. See pole ka materiaalsete probleemide lahendus juhuks, kui tööandja otsustas teid koju jätta ilma hüvitiseta. Kõiki juhtumeid kontrollitakse, arstid ägavad telefonikõnede all, kuid skeem on juba läbi hammustatud ning kõige kavalamad riskivad jääda hüvitiseta. Hea, kui ainult sellest ilma.

Haigekassa andmetel oli 17. märtsi seisuga koroonanakkuse kahtluse või nakatunuga kontakteerumise tõttu avatud 6900 haiguslehte. Hoolduslehe võttis veel 2819 inimest. Haigekassa kommunikatsioonispetsialist Vivika Tamra selgitas, et haigus- või hoolduslehe võib võtta inimene, kes ise haigestus või kes hooldab haigestunud last või teist sugulast. See laieneb praegu kõikidele haigustele: «Töövõimetuslehe võib võtta ka siis, kui inimene puutus kokku koroonaviirusesse nakatunuga, kuid haiguse sümptomid pole veel avaldunud.»

Haigus- või hooldushüvitist makstakse üldistel alustel. Üksikasjad on avaldatud siin.

«Patsiendiportaalis digilugu.ee avatud haiguslehed ei anna alust hüvitise koheseks maksmiseks, selle peab kinnitama arst,» selgitas Tamra. «Arst kontrollib haiguslehe vajalikkust, võttes nädala jooksul patsiendiga ühendust, selgitab välja sümptomid ja langetab otsuse, kas haigusleht on põhjendatud. Juhul kui selgub, et haiguslehe saamiseks põhjust pole, ei maksa keegi hüvitist.»