Postimees pöördus ajalehe esiküljereklaamis abipalvega Poola valitsuse poole

Tervet esikülge katvas teadaandes, mis on nii eesti kui ka poola keeles, märgitakse, et Eesti on alati pidanud Poolat enda sõbraks. Pöördumises meenutatakse, et Eesti sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoneri abikaasa Maria oli poolatar. Lisaks lasi Eesti 1939. aastal Tallinnas põgeneda Poola allveelaeval Orzel.