Valitsus tõstab tervishoiutöötajate palku

«Tervishoiutöötajad on meie tervishoiu kõige väärtuslikum vara. Praeguses olukorras on eriti oluline, et tervishoiutöötajad, kes on selle kriisi lahendamisel eesliinil ja inimeste jaoks esmane kontakt abi saamisel, saavad olla kindlad, et varem kokkulepitud palgatõusud tulevad,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.