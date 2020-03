Ruhnu elanikud saavad oma kirjad kätte väikese hilinemisega

«Ruhnu postikanne on hetkel häiritud, kuna regulaarne lennuühendus saarega on katkestatud,» selgitas Eesti Posti pressiesindaja Mattias Kaiv. Sellel nädalal lõpetati Ruhnu saarele tavapärased lennureisid ära. Ometi, järgmisel nädala teisipäeval saabub väikesaarele kaubareis, millega toimetatakse ka kirju, ajalehti ning pakikesi elanikele.

«Nädalane lennuliikluse seisak on Ruhnus võrdlemisi tavapärane ja toiduvarudega nii kergesti probleeme ei teki. Kauplused on varustatud esmatarbekaupadega, kaubalennukid käivad ka edaspidi. Sellega ei ole probleeme,» ütles Ruhnu vallavanem Andre Nõu ja lisas, et Ruhnu inimesed loevad ikka lehti ja hoiavad ennast maailmas toimuvaga kursis.