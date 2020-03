Tanel Kiik: viimastel päevadel on tulnud vähe nakatunuid

«Reporteri» saatejuht Imre Kaas küsis Tanel Kiigelt, kas on märke, et koroonaviirus hakkab taanduma. «Tõepoolest viimased päevad on toonud väikese nakatunute määra. Sellest on vara teha suuri järeldusi,» vastas Kiik.



Minister selgitas, et päris suur osa inimestest, kelle testid olid positiivse tulemusega, olid tulnud reisilt ja sümptomite ilmnemisel helistasid arstile. «Lähiajal tuvastatud nakatunud olid tuvastatud neist, kes olid tulnud reisilt. Kui sümptomid tulid, siis võtsid ühendust arstiga ning siis tulidki positiivsed proovid neilt.»