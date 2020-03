Reinsalu: Soome loobub Eesti kodanikele pendelrände lubamisest

«Leppisime kokku, et peaministrid arutavad hommikul nii pendelrände probleemi kui ühise karantiinipiirkonna küsimust. Peame eeldama, et see keeld rakendub täies mahus. Seega peavad Soomes töölepinguga töötavad, aga õiguslikus tähenduses elamisõigust mitteomavad eestlased kiiresti tänase ja homse päeva jooksul, kui nad on Eestis, langetama otsuse! Kas minema Soome ja püsima seal töötades kuni reeglite muutumiseni, või siis jääma Eestisse ilma võimaluseta Soome siseneda kuni reeglite muutumiseni. Kas neile kohalduvad täna-homme Soome sisenedes karantiininõuded, täpsustame hetkel! Eestlased, kes käite Eestist Soomes tööl, teie otsustamise aeg, kas tahate jätkata Soomes töötamust, on täna ja homme,» ütles Reinsalu.