Akadeemik Eero Vasar: järeldusi globaalsest epideemiast

On mõned vajalikud kogemused, mida tasuks käesolevast kevadtalvest talletada.

Esiteks, tegemist on globaalse sündmusega, sellepärast peavad sellest lähtuvad tegevused olema globaalsed. See kehtib ka Eesti kohta. Saadud õppetund peab käivitama teadlaste vahelise koostöö. Sellest ei piisa, et molekulaarbioloogid ja bioinformaatikud teevad ära suure töö informatsiooni töötlemisel. Neid tulemusi tuleb erinevatest aspektidest interpreteerida ja siis ka inimestele, kelle taskust meie uuringute raha tuleb, lahti seletada. Vajalik on arstiteadlaste, epidemioloogide, sotsiaalteadlaste ja paljude teiste igakülgne koostöö. Üha ilmsemaks on saamas inimeste käitumise komponent selle infektsiooni katastroofilisel levikul. Samas teadmine sellest, et teatud inimesed ei nakatu, võib olla aluseks tulevikustrateegiatele, mis aitaks kaasa vajalike majanduslike ja riigikorralduslike otsuste tegemisel.

Teiseks, üksikindiviidi jaoks on oluline teadmine, kas ta on ohustatud või mitte. Kas koroonaviirus kaaperdab meie organismis ühe olulise ja üldise kaitsesüsteemi, millel on tähtis osa erinevate krooniliste haiguste kujunemisel. Nagu hetkel koroonaviiruse testmisest tulenev teave aitab meil oluliselt targemaid otsuseid teha, nii ka ülalmainitud tegevusest sündiv teave aitab meil kõigil tulevikus käituda mõistlikumalt, et me ise ei nakatuks ja inimesed meie ümber ka terveks jääks. Sellised sündmused kahjuks kipuvad korduma ja oleks mõistlik, kui meie kõik oleksime selle kordumise korral enam valmis kui 2020. aasta kevadtalvel.

Koroonaviiruste ässad

Erinevad koroonaviirused ründavad inimese hingamistrakti, põhjustades erineva intensiivsusega haigussümptomeid. Viiruste interaktsioon hingamistraktis asuvate retseptoritega on nakatumise protsessis esimene oluline etapp. Senini on leitud, et kolm rakumembraani endopeptidaasi on retseptorid koroonaviiruste sisenemisel rakku. Nendeks on dipeptidüül-peptidaas 4 (DPP-4), angiotensiin konverteeriv ensüüm 2 (ACE2) ja dipeptidaas N (APN). Nende kolme peptidaasi ensümaatiline aktiivsus ei ole vajalik viiruse sisenemisel, aga ensüümide koosesinemine teiste proteaasidega loob tee viiruse sisenemiseks rakku. Uuringud näitavad, et need ensüümid on evolutsiooniliselt konerveerunud, mis loob pinnase liikidevaheliseks ülekandeks. Organismis võimust võttev viirus sisuliselt kaaperdab nende ensüümide funktsiooni ehk siis terroristid on lennujuhtimise üle võtnud. Selle tulemusena võimenduvad peremeesorganismis patoloogilised reaktsioonid, mille tulemuseks võibki olla hingamise distressi sündroom.

SARS CoV2 viiruse sisenemisega seotud ACE2 on leidnud märkimisväärset käsitlust juba varasema SARS CoV epideemia käigus. Mõlemad viirused kasutavad ACE2 retseptorina rakku sisenemiseks. Erinevus on vaid selles, et SARS CoV2 on ACE2 suhtes kümme korda afiinsem kui SARS CoV, mis tingibki palju efektiivsema nakatumise. Mõlema viiruse toimel võib olulisel määral kahjustuda ACE2 normaalne talitlus organismis. Inimese ACE2, mis on tsink-metallopeptidaas, on oluline osa reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteemis, mis on oluline nii neerude kui ka südame-veresoonkonna füsioloogilise funktsiooni tagamisel.