Keskkonnaministeerium soovitab rahvusvahelisel metsapäeval metsa minna

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp tõdes, et kuigi Eesti metsad on olnud aastasadu inimese poolt mõjutatud, päris puutumata põlismetsa meil praktiliselt pole, on siiski metsade liigirikkus märkimisväärne. «Endiselt hulguvad metsades ringi suurkiskjad, keda enam Lääne-Euroopas naljalt ei kohta, sõraliste arvukus on jätkuvalt kõrge ja eriliselt suur heameel on Euroopa naaritsa eduka taasasustamise üle,» lausus Lamp.

Eesti metsade kaitse on pika traditsiooniga, tänavu tähistatakse 110 aasta täitumist Eesti looduskaitse sünnist. Esimesed metsad võeti Eestimaal kaitse alla teadaolevalt juba 1297 aastal, kui Taani kuningas Erik Menved piiras metsaraieid kolmel Tallina lähedasel saarel. Elurikkad metsad pakuvad varju arvukatele liikidele seal tänapäevalgi.

21. märts on rahvusvaheline metsapäev, selle eesmärgiks on inimestele meenutada, kui olulised on metsad inimestele ja kogu keskkonnale. Sel päeval julgustatakse ette võtma erinevaid metsade ja puudega seotud tegevusi nagu näiteks puude istutamise kampaaniad, fotovõistlused jm. Arvestades praegust koroonaviiruse levikut, on soositud kõikvõimalikud väikeses seltskonnas või üksi tehtavad loodusvaatlused. Näiteks keskkonnaagentuur ootab tähelepanekuid oravate kohta, Ornitoloogiaühing ootab teateid saabuvatest rändlindudest ja käib ka aialinnuvaatluskampaania, nädalavahetuseks plaanitud linnade linnuvaatluspäev jääb ära. Eestimaa Looduse Fond kutsub märkama ja jäädvustama kevadist metsa ja lisama sotsiaalmeedias #märgatudmetsas. Erametsakeskus on teinud üleskutse korjata metsas jalutades prügi ja täägida oma tööd #minemetsa ja #eestimetsadprügivabaks. Erametsaliit soovitab metsaomanikel leida kevade märke ja ühtlasi kontrollida oma metsa tervislikku seisundit.

Eesti metsades peaks jaguma matkaradu igale maitsele, näiteks ainuüksi riigimetsas on 3100 km tähistatud õppe- ja matkaradu. Praeguses eriolukorras peaks oma jalutuskäiku või matka planeerides silmas pidama, et see ei toimuks väga populaarses paigas. Täpsemat informatsiooni leiab RMK koduleheküljelt SIIT.

15.03.2020, Tallinn. Koroonaviiruse eriolukord tõi inimeed Pääsküla rabasse loodust nautima. FOTO: Madis Veltman

Looduses saab liikuda ka Eesti kaitsealadel, selle kohta leiab infot Keskkonnaameti lehelt. Või alustada matka hoopiski rannikult. Lisaks tasub meeles pidada, et Eestis kehtib igaüheõigus, mis tähendab et loodustsäästvalt võib ringi liikuda pea kõikjal ja ruumi selleks peaks jaguma - iga Eesti elaniku kohta on meil 1,8 ha metsamaad ja ja 4000 puud. Eesti maismaast on metsamaad 51, 4 protsenti, ehk 2 330 600 ha. Eesti metsadest on kaitse all 25,6 protsenti, millest omakorda range kaitse all 13,1 protsenti (2017. aasta andmed).

Keskkonnaministeerium on metsade elurikkust silmas pidades käivitanud kampaania «Märka lindu», et eeskätt metsaomanikele jagada täiendavaid juhiseid, kuidas kevad-suvisel pesitsusajal metsas toimetada. Ministeerium kutsub ka teisi inimesi üles linde märkama ning palub, et kuigi on kriisiolukorras hea metsa minna, siis pidage meeles, et kevad on metsaelanikele õrn aeg ja olge metsas vaikselt.