Miks aitab Tanel naabrit

Viiruspuhangu tõttu on kõigil inimestel soovitatud toas püsida, et vältida viiruse laiemat levikut. Eriti rangelt peavad sellest kinni pidama eelkõige eakad, kuid ka astmaatikud ja immuunpuudulikkusega inimesed, sest nemad on viiruse puhul riskirühmad, kes võivad eriti raskelt viirusesse nakatuda. Seetõttu vajavad nad lähinädalatel kaaskodanike ja lähedaste abi, näiteks toidu ja ravimite koju toomisega.

Magistrant Tanel viib söögikraami vanaisale ja ta samuti soliidses eas naabrile, kes edastab vanaisa kaudu ostunimekirja. Naabrit võimalikult palju poest eemal hoida oli noormehe enda initsiatiiv. «Sellises olukorras peaks olema iga ühiskonnaliikme kohus aidata vähendada võimalust, et koroonaviirus ei tabaks riskigruppe,» leiab Tanel. Endast vanemate eest hoolitsemine peaks olema Taneli arvates elementaarne ka väljaspool eriolukorda ning igal ajal aastas.

«Kui lähed lund lükkama, lükka ka eaka naabri kinnistuga piirnevalt alalt lumi ära. Või kui kasvatad aiasaadusi, kostita nendega naabrit, kel endal nende kasvatamiseks jaksu enam pole. Kui näed kodutut, anna talle toidupoolist,» selgitab ta. Tanel ütleb, et sidusam ühiskond ei ole riigi, vaid üksikisikute teha.

Taneli sõnul tuleb valmis olla selleks, et eriolukord kestab kauem kui algselt plaanitud ja aja möödudes muutub naabrite aitamine veelgi tähtsamaks: «Praegu ma lihtsalt käin vanaisa ja ta naabri eest poes, aga ma olen arvestanud, et ma varsti toon neile ka raamatukogust raamatuid, kui raamatukogud taasavatakse ja apteegist ravimeid, kui neil kodus ravimid otsa saavad.» Taneli arvates muutub just sotsiaalne eraldatus aja jooksul kõige tõsisemaks mureks ning lahendusena näeb ka raamatuid ja ka kirjavahetust oma tuttavatega. «Kui juba käin raamatukogus ja apteegis, siis võin ka postkontoris käia,» naerab Tanel.

«Situatsioon on küll võõras ja hirmutav, aga kui meenutan jutte, mida vanaisa ja ta naaber on rääkinud sõjaajast ja okupatsioonist, siis sellega võrreldes ei ole mitte midagi hullu tegelikult,» selgitab Tanel. «Kui see kõik varsti läbi saab, siis ma arvan, et Eesti ühiskond ühtsem ja tugevam kui enne kriisi,» on Tanel lootusrikas.