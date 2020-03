Riik saab kahe nädala jooksul pea 200 000 liitrit desinfitseerimisvahendit

Eilsest alates on riigihaldusminister Jaak Aab (Keskerakond) määratud eriolukorra tööde juhiks. Ning tema ülesandeks on tagada desifitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu väljaspool tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles tänasel pressikonverentsil, et Eesti hoiab silma peal nii Hiina tootjatel kui ka Euroopa omadel.

Minister Aabi sõnul tuleb desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid (kaitsemaskid, -kindad ja ülikonnad) tagada nii meditisiinitöötajatele kui ka teistele võimalike nakatanutega kokku puutunud esmareageerijatele, samuti sotsiaaltöötajatele ning riskigruppidele endile. «Nende vahendite leidmine on keeruline, sest kogu maailmas on erinevad piirangud ja tavalised tarneahelad ei toimi. Samuti on nõudlus suurenenud kümnetes kordades,» selgitas Aab, millised raskused on tellimisel ja toimetamisel.

Desinfitseerimisvahendite hankeleping on rahandusministeeriumi poolt allkirjastatud ja ootab tootja allkirja. «Uue nädala alguses, tõenäoliselt teisipäeval, alustatakse desovahendite valmistamise ja tarnimisega. Selle hanke tulemusel toodetakse ja tarnitakse kohtadele kahe nädala jooksul ligi 200 000 liitrit desinfitseerimisvahendit kätele ja pindadele. Kogusest piisab kohalike omavalistsutele ja riigiasutustele üheks kuuks. Nende vahendite vajaduse ka pikemaks ajaks suudavad katta Eesti tootjad, kes on kindlustanud ka tooraine tarned. Desovahenditeks vajaliku etanooli tootmiseks käivitub lähiajal Rakvere Piiritusetehas.»

Isikukaitsevahendite osas on vaja leida lühi- ja pikaajaline tarnija. Rahandusministeerium on välja selgitanud mitmed pakkujaid, kes suudavad 1-2 nädalaga tarnida näomaske, kindaid ja ka teisi isikukaitsevahendeid. Eesti saatkond Hiinas töötab selle nimel, et saada vajalikud vahendid just Hiinast, kus käivitatud suured tootmisvõimsused. «Meil on vaja kiiret lahendust. Nii politsei- ja piirivalveametil kui ka päästeametil on varud otsa lõppemas. Rääkimata kohalikest omavalitsustest ja teistest asutustest, mis puutuvad kokku võimalike nakatunutega. Kinnitan, et nii mina kui ka rahandusministeeriumi ametnikud töötame iga päev, et leiaksime kiiresti vajalikud vahendid,» ütles Aab.