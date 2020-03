Kaks koroonaviirusesse nakatunut on intensiivravil

«Praegu viibib üle Eesti haiglaravil kokku 14 koroonaviirusse Covid-19 haigestunut, neist 2 vajab intensiivravi. Ühe intensiivravipatsiendi seisund on stabiilne, teisel kriitiline,» teatas terviseamet, lisades, et mõlemad on vanemad kui 50 eluaastat.