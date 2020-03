Epidemioloog Kuulo Kutsar leiab, et riskirühma nimistu peab pikem olema

Epidemioloog Kuulo Kutsar näeb, et väga tähtis oleks lisada terviseameti soovitustesse igapäevaselt kliente teenindav personal (näiteks toidupoodides). Kutsari sõnul see puudus jätab selge kanali viiruste võimalikuks levikuks/ülekandeks viirusekandjalt teenindajalt kliendile ja nakatunud kliendilt teenindajale. See nakatumisahel võib paljude kontaktide tõttu väga pikk olla, soodustades epideemia levikut.