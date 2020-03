Kiievis on trollis reisijate arv piiratud

Ukraina pealinnas on kõik suletud peale toidupoodide ja apteekide, toitu küll jätkub, kuid maitsemaskid on nüüd defitsiit, ilma viimaseta linnatransporti ei saa.

Kiievi metroo on kinni, kõik linnadevahelised rongi- ja bussiliinid ka.

«Trollis on reisijate arv piiratud kümne inimesega. Vot me siin ootame,» rääkis Kiievi elanik Viktor ERR-ile. «Ta tuleb, kuid on juba täis ja meil ei ole kohti, ta ei võta meid peale. Ootame juba poolteist tundi. Aga mis teha?»