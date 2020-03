Koroonaviirus peatas väljaõppe: Iraagis teeninud sõdurid tulid Eestisse tagasi

Julgeolekuolukord Iraagis on endiselt habras. Jätkuvad raketirünnakud baaside vastu, kus asuvad rahvusvahelised üksused. Viimased raketirünnakud toimusid Bagdadi rohelises tsoonis 17. märtsil ja Bagdadi lähedal asuvas Basmaya baasis 16. märtsil. Eelmisel nädalal toimunud rünnakus Põhja-Iraagis paikneva Taji baasi vastu sai surma kaks USA ja üks Ühendkuningriigi sõdur. Kuigi vastutust rünnakute eest ei ole selgelt võetud, võib eeldada, et nende taga on Iraani poolt toetatud rühmitused.