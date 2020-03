Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet: isetehtud maski ei tohi reklaamida kaitsemaskina

Põhjuseks on see, et meditsiinilised maskid ning isikukaitsevahendid valmistatakse mittekootud materjalidest. Kootud materjali kiudude vahed on väga suured. Isikukaitsevahendiks liigituva maski eesmärk on pakkuda kaitset, et viirus ei pääseks läbi materjali. Koroonaviirus on 120 nm (nanomeetrit) ehk 0,00012 mm. Võrdluseks juuksekarva keskmine läbimõõt on 0,045 kuni 0,11 mm. Seetõttu peab maskide kaitseklass olema kas vähemalt FFP2 või WHO soovituste kohaselt sobib viiruse eest kaitseks ka meditsiiniline mask koos kaitseprillide või kaitsevisiiriga.