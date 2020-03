Reinsalu: keerulisemad juhtumid on seotud Tai, Peruu ja Indoneesiaga

«Tänase seisuga on välisministeeriumi poole pöördunud umbes 2400 inimest. Lõksu jäänud inimeste arv on vähenemas, kuid probleemide lahendamine on muutunud raskemaks, sest inimesed asuvad väga erinevates paikades. Keerulisemad juhtumid on seotud Tai, Indoneesia ja Peruuga. Meil on infot 240 inimese kohta 40 erinevas riigis. Keskmiselt on välisriikides 5-10-liikmelised grupid,» selgitas välisminister Reinsalu.