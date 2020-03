Narvas tabati 132 km/h kihutanud sõidukijuht

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin ütles, et kinni peetud autojuhil on mitmed liiklusalased kehtivad karistused, neist enamik määratud kiiruse ületamise eest.

«Noormeest on varem karistatud rahatrahvidega, ükski neist pole tasutud. Samuti on talt varem ära võetud juhtimisõigus üheks kuuks. Kuna need karistused pole teda mõjutanud, taotlesin täna kohtus sõidukijuhile karistuseks 20 päeva aresti ja juhtimisõiguse äravõtmist üheksaks kuuks,» rääkis Narolin. «Kohus nõustus politseiga ja see tähendab, et uue juhiloa saamiseks peab noormees minema taas eksamile.»