Tanel Kiik: lauskeeldu mina mõistlikuks ei pea

Sotsiaalministri sõnul on Eesti inimesed väga vastutustundlikud ja seda on näha statistikast iga päev. «Eesti on seni liikunud allpool kehvemaid stsenaariumeid, kuna meil on eriolukord ning inimesed hoiavad reeglitest kinni,» lausus ta.

«Kui me räägime meetmetest, siis valitsus arutab seda iga päev. Kindlasti vaatame üle, milliseid meetmeid rakendada ja täiendada vajadusel, kuid lausliikumiskeeldu mina mõistlikuks ei pea,» ütles Kiik.

Saatejuht Grete Lõbu küsis, kas ühte ettepanekut, kus siis eakad saaksid ajaliselt toidupoode külastada kuni kella 11 hommikul, vastas sotsiaalminister, et see on üks variant, kuid alati tuleb vaadata ka plusse ja miinuseid. Ta ütles, et sellega võib kaasneda ka teine probleem, kus siis poodidesse võivad kõik eakad samal ajal jõuda. «Ükski ettepanek ei ole maas, kuid me peame vaatama suurt pilti. Kõik meetmed tuleb üle vaadata, ka nende tagajärgi.»

Sotsiaalminister selgitas, et Eesti võttis juba üsna varakult kasutusele ranged meetmed. «Kui me räägime erinevatest ettepanekutest. On igasuguseid ettepanekuid. Ma kuulan ära sadu inimesi: teadlasi, professoreid, siseturvalisuse eksperte, terviseameti inimesi, haiglate juhte, tervishoiusüsteemi inimesi jt. See ring on väga lai,» selgitas Kiik.