Video ja blogi ⟩ Eksamid lükkuvad edasi, suvevaheaeg ära ei jää

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo rõhutas, et meetmeid ei saa lähiajal lõdvendada. «Meil pole võimalust ja õigust piiranguid vähendada sel ega järgmisel nädalal.» Jürilo kommenteeris ka testimist ja tulemusi. «Ööpäevaga lisandus 17 uut haiget. Oleme püsinud viimased 10 päeva stabiilses olukorras. Kokku on 369 haigestunut ja tehtud on üle 4000 testi.» Ometi tehti läinud ööpäeval vaid 317 testi, kuigi võimekus lubab palju enamat. «Nendesse numbritesse tuleb suhtuda reservatsiooniga. Protsessid võtavad aega ja sees on väiksed nihked. Täna hommikuks ei olnud kõiki teste presenteeritud. Usun, et perearstid on vastutustundlikud ja kirjutavad saatekirju välja,» selgitas terviseameti peadirektor.

Eilsest määrati terviseameti kriisistaapi ka dr Arkadi Popov. «Plaan on tekitada kaks regionaalset staapi, kus eestvedajateks peavad olema regionaalhaiglad. Nendes on piisav ekspertiis ja vahendid, mis võimaldavad nakatunutega parimal viisil tegeleda. Arvan, et kriisiolukorras on selline juhtimisstiil ainus õige lahendus.» Popovi sõnul peavad regionaalhaiglad üldhaiglatele toeks olema.« Suuremad haiglad on koroonaviiruseks paremini valmis. Selleks on tehtud ettevalmistusi erakorralise meditsiini tasemel, et vältida ristnakatumist. Lisaks on loodud spetsiaalsed osakonnad, mis on keskendunud nakatunud patsientide raviks. Oluline on ka nõustamine ja raviprotsessi standardiseerimine, et erinevate haiglate arstid räägiksid samas keeles. Sellega saame ka vähendada patsientide liikumist erinevate haiglate vahel,» rääkis erakorralise meditsiini arst.