Viimase ööpäeva jooksul tehti Eestis 1913 koroonaviiruse testi, millest osutus positiivseks 63 analüüsi. Eestis on diagnoositud kokku 1097 koroonaviirusesse nakatumist.

Enim nakatunuid lisandus Saaremaal (+23), Ida-Virmuaal (+16), Harjumaa (+12), Pärnumaal (+3), Tartumaal, Viljandimaal ja Võrumaal lisandus kaks diagnoosi. Jõgeva- ja Järvamaal üks ning ühe diagnoositu andmed on selgitamisel.

Eestis on kokku tehtud 21 004 testi, nendest 1097 ehk 5,2% on olnud positiivsed.

Kümne tuhande elaniku kohta on enim diagnoosituid Saaremaal (126), teine suurem kolle on Võrumaa (20), teistes maakondades jääb nakatunute arv kümne tuhande inimese kohta alla kümne.

Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 eluaastat (10%) ning vanusegrupis 55-59 eluaastat (10%).

Täna hommikuse, 5. aprill seisuga, vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravil 130 patsienti, 17 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 62 inimest. COVID-19 viiruse tõttu suri eelmisel ööpäeval PERHis ravil olnud 73-aastane mees ning Kuressaare haiglas ravil olnud 81-aastane mees. Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 15 inimest.