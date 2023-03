GRAAFIKUD ⟩ Eelmisel nädalal suri koroonaviiruse tõttu kaheksa inimest

Laboratoorse kinnituse said 147 gripiviirust, neist 43 olid A- ja 104 B-gripiviirused. Domineerivaks viiruseks on B-gripiviiruse alatüüp Victoria.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel vajas gripi tõttu haiglaravi 25 patsienti. Gripi tõttu hospitaliseeritute arv on aeglases langustrendis. Viirus levib edasi lainetena. Hooaja algusest on kokku gripi tõttu hospitaliseeritud 1154 inimest. Neist 69,7 protsenti on olnud üle 50-aastased. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri lõplikult valideeritud andmetel on gripi tõttu surnud sel hooajal 54 inimest vanuses 9-97.