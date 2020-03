Üle maaima kiiresti leviv uue koroonaviiruse pandeemia on saavutanud laia leviku ka Eestis. 26. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 538 inimesel, teste on kokku tehtud 7090, mida on 2281 testi võrra rohkem kui üleeile oli tehtud. Samas on teada, et testide analüüsimise võimekus on kuni 1000 testi päevas.