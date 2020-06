Tänaseks on tervenenud 1663 inimest. Neist 1288 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,5%), 375 inimese puhul (22,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ning ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 87 000 esmast testi, nendest 1890 ehk 2,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Esimene SARS-CoV-2 test tehti Eestis 5. veebruaril, kokku on testitud 6,6 protsenti Eesti elanikest. Suurem positiivsete osakaal on olnud Saaremaal (12,5%), Võrumaal (3,3%) ja Pärnumaal (2,6%).