Rahvastikuregistri andmetel laekus 12 positiivset testi tulemust Harjumaale (6 Tallinnasse), 5 Ida-Virumaale, 3 Lääne-Virumaale ja ühe testi tulemuse puhul on maakond rahvastiku registri alusel teadmata.

Ida- ja Lääne-Virumaa positiivsete juhtumite puhul on tegemist peresiseste levikutega. Tallinnas ja Harjumaal on 6 juhul tegemist nakatumistega tööl (neist 4 juhtumit Lunden Food OÜ-s), 3 juhul toimus nakatumine peresiseselt ning 3 juhul pole nakkusallikas teada.

6. juuni hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 13 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 350 inimest, lõpetatud 362 COVID-19 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1 675 inimest. Neist 1 293 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,2%), 382 inimese puhul (22,8%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.