Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1277 Covid-19 testi, millest kolm protsenti ehk 37 osutusid positiivseks. Ööpäevaga kaotas elu uuele koroonaviirusele kaks inimest, lisaks arvestati juurde ka üks 6. aprillil surnu. Praegu on Eestis positiivse koroonaviiruse diagnoosi saanud 1185 inimest, viiruse tõttu on surnud 24 inimest.

8. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 139 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 72 inimest.

Covid-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul Lääne-Tallinna keskhaiglas ravil olnud 92-aastane naine, Kuressaare haiglas 73-aastane mees ning 53-aastane naine (73-aastane Kuressaare haiglas 6. aprillil surnud mees raporteeriti tagantjärele). Kokku on Covid-19 tõttu Eestis surnud 24 inimest.

Eestis on kokku tehtud 24 813 testi, millest 1185 ehk 5% olid positiivsed, nendest 37% Saare maakonna ja 32% Harju maakonna elanikud, Ida-Viru, Tartu ja Võru maakonna osakaal positiivsetest vastustest on kõigil 6%. Vanusgruppidest on 26% positiivsetest eakad (65+ vanuses).