Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1684 Covid-19 viiruse testi, millest 2,5 protsent ehk 42 osutusid positiivseks. Eestis on koroonaviirus diagnoositud 1149 inimesel. Ööpäevaga kaotas elu uuele koroonaviirusele kaks inimest.

7. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 130 inimest, kellest 12 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 69 inimest, mida seitme võrra enam kui eile. Covid-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul Ida-Viru Keskhaiglas ravil olnud 92 aastane mees ja Kuressaare haiglas olnud 84 aastane naine. Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 21 inimest.