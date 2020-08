Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset tulemust Tartumaale (2 Tartu linna), 3 Harjumaale (2 Tallinna) ja 1 Narva. 1 positiivse tulemuse puhul on maakond teadmata. 3 Tartumaa juhtumit on eile diagnoositud Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad. 1 Harjumaa juhtum on seotud varasemate Ida-Virumaale sisse toodud juhtumitega Valgevenest, teine juhtum on seotud 18. juuli Vabanki puhanguga. Ülejäänud nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.