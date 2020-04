Kokku on Eestis tänaseks tehtud 48 403 esmast testi, nendest 1647 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.

27. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 95 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 233 inimest. Ööpäeva jooksul suri Ida-Viru Keskhaiglas 89 aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 50 inimest.