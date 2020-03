Eestis on koroonaviirus terviseameti andmeil diagnoositud 745 inimesel, teste on kokku tehtud 12 401. Uusi koroonaviirusega nakatumise diagnoose lisandus eilse päevaga 30.

Graafikul näeb absoluutarve diagnoositute kohta, diagnoositute kumulatiivset aegrida ning päevast kasvu ja sama info ka testimiste kohta. Lõpus on näha positiivse diagnoosi saanud patsientide vanuselist ja soolist jaotust ning nende rahvastikuregistrijärgset elukohta maakonna täpsusega.

Kokku on Eestis tehtud 12401 testi, nendest 745 ehk 6% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 (11%). Järgnevad vanusegrupid 35-39 (10%) ja 55-59 (10%).