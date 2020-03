Eestis on koroonaviirus terviseameti andmeil diagnoositud 640 inimesel, teste on kokku tehtud enam kui 9300. Eile raporteeris terviseamet, et Eestis on kokku diagnoositud 575 koroonaviiruse juhtu. Täna teatati 70 lisandunud diagnoosist, lihtne matemaatika näitab, et kokku peaks olema 645 diagnoositud juhtu, mitte 640.