Muusikud aitavad lasterikastele peredele toidupakke komplekteerida

«Paariks tunniks saan appi minna,» rääkis Rolf Roosalu, kelle maakodu asub Rõuge vallas. «Hea eesmärgi nimel ja aiatöödele vahelduseks - miks mitte!»

Kuna ühtegi kontserti ei toimu, siis elabki Rolf Roosalu praegu Võrumaal, kus ta muidu käib suvitamas. «Linnas pole hetkel midagi teha. Inimestega kohtuda pole soovitav ja mis seal linnakorteris ikka passida,» seletas ta.

Võrumaa lasterikaste perede ühingule toiduabi toov auto saabub Võrru sel reedel. Oma perega juba kaks nädalat kodus olnud Kadri Laube rääkis, et nüüdseks on selge, et tal endal koroonaviirust pole, mistõttu ta julgeb minna toiduabi komplekteerima. «Meil on juhatuses ka üks politseinik, tema tegi koroonatesti, sest kolleegid said koroonaviiruse, õnneks oli test negatiivne,» ütles Laube. «Aga teine juhatuse liige läks garantiini – jäi haigeks, kas on koroona või mingi muu viirus, seda ta ei tea.»

Kuna lasterikastele peredele viiakse kokku 120 toidupakki, pered on suured ja viiruse levimine tuleb välistada, kavandab MTÜ Võrumaa Lasterikkad juhatus kasutada toiduabi komplekteerimisel rangeid ohutusabinõusid. «Hõikasime Facebookis, et vajame selleks maske, desinfitseerimisvahendit, kindaid ja paberkotte, loodame, et keegi hea inimene abi pakub,» rääkis Kadri Laube.

Toiduabi panevad kokku viis-kuus tegusat inimest, pakid viiakse kas kohale ja jäetakse ukse taha või siis ulatatakse autouksest sisse.

Kadri Laube rääkis, et toiduabi jagamine aitab ka leevendada praeguseks suureks paisunud suhtlusnälga. «Töötan kultuurimaja juhatajana, see on ju puhas suhtlemistöö, jube raske on kodus olla, kui sotsiaalne oled,» tunnistas ta. «Vaatasin küll Youtube’is kontserte ja ostsin neile ka pileteid, aga need pole ikka päris kontserdid. Teised kultuurinimesed ja New Yorgis elav vend tunnevad samuti suhtlemisest suurt puudust, nii räägime sageli mitu tundi järjest telefonis, mida varem ei teinud.»