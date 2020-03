Jüri Ratas: eriolukorra tagajärgi majandusele on raske ennustada

«Meie kõige tähtsam ülesanne on hoida Eesti inimeste tervist ning panna lõpp koroonaviiruse levikule. Mida kiiremini selle eesmärgi saavutame, seda varem saame naasta tavapärase majandustegevuse juurde. Eriolukorrast tingitud tagajärgi majandusele tervikuna on veel raske ennustada, kuid riik teeb enda poolt kõik, et aidata kriisiga kaasnevate raskustega toime tulla,» kinnitas peaminister Ratas.

Peaministri sõnul on tal hea meel, et ettevõtjad on majanduslike meetmete paketi hästi vastu võtnud. Tema sõnul seisab nüüd riigi ees ülesanne kaardistada valdkonnad, mis vajavad sektoripõhist lähenemist, töötada välja täiendavad toetusmeetmed, seal hulgas raskustesse sattunud mikro- ja väikeettevõtjatele ning kindlustada, et abi jõuab kõigi nendeni, kes seda päriselt vajavad.