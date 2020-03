Koroonaviirusesse nakatumise kogemust jagab karantiinis viibiv PERHi vanemarst ja veresoontekirurg dr Tiit Kivistik

Kuidas te haigeks jäite, millised olid esimesed sümptomid ja kuidas haigus on kulgenud?

Esimesed haigussümptomid tekkisid 10 päeva tagasi ja ma ei osanudki neid kohe haigussümptomiteks pidada. Läksin neljapäeval tööle, et teha kaks plaanitud lõikust ning juba esimese operatsiooni ajal tundsin peavalu. Eks inimestel ikka võib pea valutada, eriti kui eelmine päev on olnud pingeline. Kui aga tundsin teise lõikuse ajal ka lihastes valu, siis hakkas minu jaoks kelluke helisema, ehk olen mõne viirushaiguse külge saanud. Et koroonaviirus on nii aktuaalne teema, siis on selle valguses haigla töötajatele konkreetsed sõnumid antud: viirusnähtuste esinemisel jääda koju. Nii ma otsustasingi kell 14, peale lõikust, et pean haiglast võimalikult kiiresti lahkuma. Osakonnast läbi minnes lasin end kraadida, kuid palavikku ei olnud. Samuti köha ega nohu. Kõik sümptomid olid mittespetsiifilised ja ei viidanud koroonale.

Juba järgmisel päeval, kuna mu perearst on minu abikaasa, oli mul hea võimalus anda viiruspaneelanalüüsid. Võtsime ninaneelust proovid ning neid analüüsiti selle komplekti järgi, mida kasutab Terviseamet, et uurida millised viirused üldse hetkel liiguvad. Perearstidele on antud säärane võimalus, et 10 uuringut kuus tasuta teha. Et analüüsi andmine käis reede hommikul, pidid vastused saabuma esmaspäevaks. Vahepeal nohu, köha ega palavikku ei ilmnenud, võtsingi haigust kui tavalist gripilaadset tõve. Loomulikult informeerisin siiski oma ülemust neljapäeval telefoni teel, et lahkun viiruse sümptomite tõttu töölt varem.

Esmaspäeva hommikul sain vastused, kust selgus, et kõik viiruspaneeli külmetusviirused osutusid negatiivseteks. Ei grippi, paragrippi. Gripi vastu olen ka igaks juhuks vaktsineeritud.

Et viirusnähud olid siiski olemas, otsustasime abikaasaga igaks juhuks teha ka koroonatesti. Võtsin ühendust haigla infektsionistiga, kes teatas, et haigla praegune seisukoht on, et haigusnähtude ilmnemisel tuleb istuda kodus, testimist ette ei võeta. Testimised on mõeldud tõsiste sümptomitega patsientide jaoks. Kui tahan analüüse anda, siis on mul kaks varianti: kiirabi või perearsti kaudu. Me organiseerisime perearstikeskuse kaudu koroonaanalüüsi andmise, leppides kokku Synlabi töötajaga, et sõidame nende juurde kohale ja annan parklas analüüsi. Tegu on minu ja abikaasa puhul siiski meditsiinitöötajatega ning on oluline teada saada, millega on tegemist.

Kuigi juba esmaspäeval oli selge, et peame end igaks juhuks isoleerima, saabus hilisõhtul kinnitav vastus, et koroonaproov on positiivne. Minu puhul siis algaski viirus suhteliselt tagasihoidlikult ja ei sarnanenud praeguste koroonaviiruse põhisümptomitega.

Kuidas tervis pärast seda on olnud, kas on ilmnenud ka põhisümptomid või on haigus kulgenud asümptomaatiliselt?