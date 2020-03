Aab: valitsus ei hakka omavalitsuste tulumaksu osa kärpima

Aabi sõnul pole omavalitsustel vaja karta tulubaasi kärpimist ega vähendada seetõttu eelarve kulusid, mis aitab omakorda toetada ka kohalikku ettevõtlust. «Valitsuse eesmärk on ka kriisi olukorras hoida majandust üleval. Näiteks ettevõtetele suunatud palgatoetuse pealt laekub omavalitsustele tulumaksu. Lisaeelarveks töötab valitsus välja toetuspaketi ligi 100 miljoni ulatuses,» ütles Aab pressiteate vahendusel.

Ministri sõnul on need kiired meetmed ning vajadusel arutab valitsus lisalahendusi. Omavalitsuste toetamise paketi detailid on tema sõnul praegu väljatöötamisel ja selguvad lisaeelarve eelnõu ajaks.