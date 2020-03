Kõlvart teeb ITK nõukogule ettepaneku taastada Ralf Allikvee volitused

«Koroonaviirusest põhjustatud kriisi lahendamisel on tervishoiuasutustel keskne roll. Arvestades eriolukorda peab suurhaigla juhatus olema täielikult mehitatud, et tagada haigla valmisolek kriisijuhtimiseks ja patsientide raviks. Praeguse olukorra lahendamisse on vaja kaasata kõik tippspetsialistid ning Ralf Allikvee kogemus haiglajuhi ning arstina on väga vajalik,» ütles Kõlvart.