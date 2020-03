Peaminister Jüri Ratase kaastundeavaldus seoses Eesti esimese koroonaviiruse ohvriga

«Avaldan sügavat kaastunnet koroonaviiruse tagajärjel oma elu kaotanud kaasmaalase perele ja lähedastele. Samuti kõigile Eestimaa inimestele, keda see teade südamest puudutas. See on kirjeldamatult kurb, et viirus on nüüd ka meil näidanud oma kõige kurjemat palet.