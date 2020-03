Kaubanduskeskuste juhid ei mõista, miks ei suleta ehituspoode

AS Tallinna Kaubamaja juhatuse liige Raul Puusepp usub, et keskuste taastumine sõltub piirangute kestvusest, ning hiljem on näha, kes uksed lõplikult sulges. «On need siis ehituspoed või aianduskauplused või lihtsalt eraldiseisvad kauplused. Need on siis kuidagi vähem ohtlikumad?» ütles Puusepp.