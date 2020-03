Riigikohus loodab teha otsuse pensionireformi kohta sügisel

Samuti on kolleegiumi otsustada, kas Riigikohus lahendab kohtuasja kirjalikus või suulises menetluses. Suuline menetlus on soositud siis, kui on tarvidus saada võimalikult lai pilt kohtulahendi võimalikest tagajärgedest ning kui asjal on oluline ühiskondlik kõlapind.