Kohus: Kunman sai süüdistuse Reiljani ebausaldusväärsete ütluste tõttu

Kohus leiab, et Kunmanile kuuluvas AS-is Silikaat Grupp nõunikuna töötanud Villu Reiljani ütlused ei ole tervikuna usaldusväärsed ning sisuliselt tugineb kogu Kunmani vastu esitatud süüdistus neil tõenditel, mis on tulnud vaid ühest isikulisest allikast ehk Villu Reiljani sõnadest.

«Kohus ei saa mitte kuidagi välistada, et Villu Reiljan, kes oli juba aastaid teinud jõulueelseid viisakusvisiite Edgar Savisaare juurde ja olles 2014. aastal vahetult enne järjekordset visiiti kuulnud Kunmani muredest seoses tütre maja ehitusega, otsustas omal initsiatiivil antud küsimust mainida ka linnapeale, rääkides ühtlasi ka sellest, et on võimalus MTÜ Eesti Keskerakonda annetusega toetada,» nentis kohus motiveeritud otsuses.

Kohtu hinnangul on Reiljani poolt antud ütluste puhul kahtlustäratav asjaolu, et kohtuistungil möönis Reiljan, et temale tehtud etteheited on põhjendatud, seevastu kohtueelses menetluses väitis ta, et ei ole kindlasti toime pannud kuritegusid. «Nimetatu tõendab, et Villu Reiljan on selles osas oma seisukohta muutnud diametraalselt ja kohus ei saa välistada, et ta on seda teinud nendel motiividel, millised on esile toonud kaitsja,» märkis kohus.

Kohus nõustus kaitsjate Kristi Rande ja Paul Keresega, et Reiljan oli temale süüks pandava teo pannud süüdistuse kohaselt toime katseajal ja süüdimõistmise korral ähvardas teda, kui varem korruptsioonikuritegude eest süüdimõistetud isikut, reaalne vangistus.

«Seetõttu võiski üks põhjustest kokkuleppemenetlusega nõustumiseks olla soov kiiresti kohtumenetlusest pääseda, saada karistuseks rahaline karistus ja mitte kanda reaalset vangistust. Kohtu hinnangul on see asjaolu, millest ei saa mööda vaadata,» tõdes kohus.

«Seetõttu leiab ka kohus, et Kunmani ütlused selle kohta, et Reiljan temaga neil teemadel rääkis, selgitas, et tal ei ole teist võimalust ja et ta ei taha vangi minna, on eluliselt vägagi usutavad ja usaldusväärsed,» nentis kohus.

Kohus tõdes, et jääb vähemalt kahtlus, et Reiljan tegutses Edgar Savisaarega 2014. aasta 15. detsembri kohtumisel omal initsiatiivil. «Tal oli soov oma «bossi» probleem lahendada, sidus selle probleemi lahenduse pool aastat varem bossiga peetud annetuse teemaga ja lootis eduka probleemi lahenduse korral enda kui tubli nõuniku niinimetatud aktsiaid tõsta,» selgitas kohus.

Kohus jõudis seisukohale, et Reiljani kui peamise tõendiallika ütlused ei ole usaldusväärsed selles osas, et Kunman soovis, et Reiljan läheks Savisaare juurde ja pakuks talle Keskerakonnale annetamiseks 20 000 eurot ning saaks vastutasuna loa jätkata Sihi tänav 108 ehitusega.

Vandeadvokaat Kriti Rande ütles BNS-ile, et maakohtu otsus Vello Kunmani puudutavas osas on igati õige ja kattub sellega, millisel positsioonil on kaitsjad olnud kogu menetluse vältel.