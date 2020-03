Riik laiendab ohustatud linnuliikide säilimiseks Paadenurme kaitseala

Paadenurme looduskaitseala asub kolmes maakonnas - Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas, Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas ning Jõgeva maakonnas Mustvee vallas. See on Tudusoo loodus- ja linnualal asuv Natura 2000 võrgustikku kuuluva ala.

Kaitsealal asub metsise mängupaik. Paadenurme metsisemäng, mis kukkede arvu poolest liigitub suurte mängude hulka, on üks teineteisele lähedal asuvatest ja levikubarjäärideta elupaigalaikudest, mis kokku moodustavad liigi jaoks tuumala. Sidusatest mängudest koosnevatel tuumaladel on väga oluline roll Eesti metsisepopulatsiooni säilimisel ja taastootmisel. Kuna metsis on paikne lind ja veedab olulise osa ajast nii pesitsusajal kui ka väljaspool pesitsusaega 3 km raadiuses ümber mängupaiga, on oluline ühtlase metsamassiivi säilitamine kogu metsise elupaigas.