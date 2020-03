Eesti aitab Soomet koroonaviiruse testide analüüsimisega

Tallinnas asub Synlabi Põhjamaade labor ning nad on rutiinselt teostanud Soome klientidele ca kolm miljonit uuringut aastas. «Meil on Soomes hulganiselt pikaaegseid koostööpartnereid, loomulikult üritame jõudumööda täita nende ootusi koroonaviiruse testimisele. Hetkel teostame Soome klientidele proove oluliselt väiksemas mahus kui Eestis. Meie jaoks on prioriteetne Eesti riigilt saadud tellimuse täitmine lubatud mahus,» selgitas Synlabi Põhjamaade juht Rainar Aamisepp.

Ta lisas, et Synlab hoiab endal strateegilist varu terviseameti ja tervishoiuasutuste toetamiseks ning aidatakse koos koostööpartneritega korraldada elanikkonna laiemat testimist.

Soome tellimus on oluliselt suurem labori tänasest valmidusest. «Töötame paralleelselt Soome kolleegidega testimisvõimekuse loomisel Synlabi Helsinki laboris,» lausus Aamisepp.

Synlab alustas Soome klientide teenindamist 2013. aastal Tallinna kesklabori baasil, siis jõustus ka Synlabi ja Terveystalo (Soome suurim eratervishoiuettevõte) koostööleping.

«Sarnaselt Eestiga on Soomes koroonaviiruse levik kasvava tendentsiga. Soome riikliku süsteemi laborid ja eratervishoiuettevõtted on pöördunud Synlabi poole täiendavate, oluliselt suuremate mahtude teendindamiseks,» vastas Aamisepp, lisades, et laialdamise testimise toetuseks räägivad juhtivad meditsiinieksperdid ja ka kõrgenenud ühiskondlik ootus.

Küsimusele, kuidas Soome proovid Eestisse jõuavad, vastas Aamisepp, et läbi kullerfirmade. «Korraldame aastaid proovide transporti Soome ja Eesti vahel laevaga spetsiaalselt pakendatuna mitu korda päevas kullerfirmade autotranspordiga.»

Synlab on saanud ka järelpärimisi testimisvõimekuse ja abi võimalikkuse osas Läti ja Leedu suurematelt haiglatelt. «Oleme andnud neile nõu testimise korraldamise osas, samuti oma kolleegidele Ungaris,» rääkis Rainar Aamisepp.

Ta selgitas, et Synlabi labori võimekus sõltub eelkõige tööprotsesside korraldusest ja väljaõppinud personali saadavusest. «Kaks nädalat tagasi 150 uuringut päevas, siis nüüd oleme jõudnud enam kui 1000 (päevas- toim.) tulemuse väljastamiseni,» täiendas ta. Hetkel proovitakse teha nii, et labor oleks suuteline lisaks ööpäevaringsele tööle kolmes vahetuses, ka looma paralleelsed töövood. «Selle abil saame võimekust tõsta veelgi,» märkis Aamisepp.