KOV-id ja riigiasutused hakkavad koos rahva hulgas teavitustööd tegema

Ida prefekt Tarvo Kruup sõnas, et tegemist on elupäästva operatsiooniga. «Koostöös partneritega oleme moodustanud ühisrinde koroonaviiruse vastu ning meie kõigi eesmärk on inimeste elusid päästa. Suuname ametnikud võimalikult paljudesse piirkondadesse, et selgitada avalikus ruumis viibijatele eriolukorda riigis ja kogunemise ohte,» lisas Kruup.