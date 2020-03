VIDEO ja BLOGI ⟩ Statistikaameti direktor: liikumisanalüüs ei ole jälitustegevus

Statistikaameti direktor Mart Mägi kinnitas, et liikumisanalüüsi ei tehta jälitustegevuseks. Tegemist on täiesti anonüümsete andmetega. Tulemused saabuvad nädala aja jooksul.

Minister Jaak Aab kinnitas, et nii isikukaitsevahendite kui ka desinfitseerimisvahendite osas on tekkinud puudus ja selle likvideerimisega tegeletakse kogu aeg. Suures koguses desovahendit on saabunud juba Eestisse ja see jagatakse erinevate asutuste vahel laiali.