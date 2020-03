Minister Karu isikukaitsevahendite tootmisest: me ei saa loota pelgalt teistele, vaid peamiselt iseendale

«Oleme juba ühenduses olnud kümnete Eesti ettevõtetega, kes on valmis kas toodangut suurendama või alustama ettevalmistustega isikukaitsevahendite tootmiseks. Olukorras, kus rahvusvaheline kaubavahetus on piiratud, samas nõudlus on tugevas kasvutrendis, on meie ettevõtetel väga oluline roll,» ütles Karu.