Rapla jaoskonna politseinikul tuvastati koroonaviirus

Rapla jaoskonna politseinikul tekkisid haigusnähud kolmapäeval, kui ta oli kaugtööl. Neljapäeva hommikul tuli laborivastus, et ametnik on nakatunud.

Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus ütles, et kõik jaoskonna sisetöö inimesed on ruumide desinfitseerimise lõpuni kodutööl. «Välitööl olevad politseinikud täidavad tavapäraseid ülesandeid ning väldivad jaoskonna majja tulekut. Kõik jaoskonna töötajad jälgivad oma tervist ja teavad, et sümptomite ilmnemisel tuleb kohe minna koju. Teeme kõik endast oleneva, et viiruse levikut peatada,» ütles Ruus.