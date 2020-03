Politsei tuvastas Tallinnas narkodiilereid ründava jõugu

Kas meeste plaan ka õnnestus, ei ole politseile täna teada. Kuigi võimalik ohver on tuvastatud, ei soovinud ta meeste vastu tunnistusi anda ning väitis politseile, et kohtus hoopis sõpradega. Praegu kogutud andmete põhjal on alust arvata, et neli kontrolliks kinni peetud meest on Tallinnas tegutsevaid narkodiilereid sellisel viisil ka varem rünnata proovinud. Kui kellelgi on infot niisugustest kuritegudest, andke sellest politseile teada vihjetelefonil 612 4465 või meilitsi pohja.vihje@politsei.ee.