Saaremaal tuvastati Covid-19 veel 22 hooldekodu elanikul

Ülejäänud hooldekodu töötajatega võtab terviseamet eraldi ühendust ja neid testitakse koroonaviiruse osas individuaalselt, lähiajal on plaanis koroonaviiruse proove võtta ka teistes Saaremaa hooldekodudes.

Terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkam selgitas, et nüüdseks on tuvastatud, et hooldekodus on ulatuslik viiruse levik. «Hooldekodu on pandud isolatsiooni, eraldatud on Covid-19 positiivsed ja negatiivse analüüsivastuse saanud hoolealused,» ütles Juhkam. «Kiirabi kontrollib täna kõigi nakatunud hoolealuste elanike seisundit ja vajaduse korral viib inimesed haiglasse. Ühegi hooldekodu elaniku seisund ei ole kriitiline.»

Homme kohtuvad Kuressaares nii terviseamet, sotsiaalminister, Saaremaa kriisistaap, Kuressaare haigla kui Saaremaa Südamekodu esindajad, et arutada tekkinud olukorda ja panna paika edasised tegevused. Saaremaa vallavanem Madis Kallas selgitas, et edasine eesmärk on tagada, et hooldekodud saaksid jätkata oma tööd ning et kõigile hooldatavatele oleks tagatud igakülgne tugi.

«Niivõrd suur positiivsete testide hulk on meile halb üllatus, sest enamikul meie maja elanikest ei ole haiguse tunnuseid, välja arvatud kahel elanikul, keda meditsiinipersonal on ka kontrollinud. Teeme aktiivset koostööd terviseameti ja omavalitsusega ning oleme saanud osalt personalilt nõusoleku lausisolatsiooniks,» ütles Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel. «Eks praeguses olukorras kõige tähtsam, et kõigi seisund oleks stabiilne ja teeme koostööd terviseameti ja omavalitsusega, et saada kiiret abi meditsiinilise järelevalve osas.»

Elanikud, kelle koroonaviiruse test oli negatiivne on positiivsetest eraldi tubades.

Terviseameti staabis esmatasandi abi korralduse eest vastutav sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste ütles täna keskpäevasel pressikonverentsil, et Saaremaa hooldekodu nakkusahela väljaselgitamisega tegeletakse. Riigihaldusminister Jaak Aab ütles, et väikesed hooldekodud olid ka varem isikukaitsevahenditega hädas ning nüüd loodetakse, et kaubad veavad välja ikka Eestisse.