BLOGI ⟩ Välisministeerium selgitab olukorda välismaale jäänud eestlastest

Neljapäevasel pressikonverentsil ütles välisminister Urmas Reinsalu, et selle päevase seisuga oli üle 8000 inimese ministeeriumiga kontaktis olnud. Välisministeerium on saanud abi pakkuda üle 1800 inimesele. «Täna 292 inimest, kes soovivad abi saada Eestisse naasmisel: näiteks Austraalia (41), Indoneesia (31), Bahama (31). Abivajajate arv pigem kasvutrendis: inimesed on vaadanud, kuidas sündmused kulgevad ja langetanud otsuse, et soovivad Eestisse naasta. Mida aeg edasi, seda ahtamaks muutuvad lennu- ja transiidivõimalused. Inimesed, kes on otsustanud kriisi ajaks välisriiki, arvestage, et kriisi lõppemise aeg on teadmata. Kes soovivad Eestisse naasta, otsustage see kohe,» ütles Reinsalu neljapäeval.