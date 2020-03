VIDEO JA OTSEBLOGI ⟩ Kurb pühapäeva hommik: Eestis suri koroonaviiruse tagajärjel juba kolmas inimene

Sotsiaalminister Tanel Kiik alustas pressikonverentsi nukra teatega. «Tänane hommik on alanud kurva uudisega. Meie seast on lahkunud 90-aastane mees Valsi hooldekodust. Täiendavalt on tulnud info, et ka 83-aastane Lääne-Tallinna keskhaigla patsient on meie seast lahkunud. Tean, et arstid annavad endast parima iga elu päästmiseks. Alati pole see kahjuks võimalik. Peame olema valmis, et raskeid ja negatiivseid uudised võib lähiajal lisanduda,» tõdes Kiik.

Viimasel ööpäevaga lisandus 39 uut nakatunut, teste tehti 1032. «Lisanduvate inimeste arv on olnud stabiilne, aga nakatunute arv on ühiskonnas kindlasti suurem. Jätkuvalt tuleb olla väga ettevaatlik,» sõnas Kiik. Ministri sõnul alustatakse hooldekodude laustestimist, et vältida viiruse laialdast kandumist riskirühma ning ohustatud asutustesse. «Kõige olulisem on, et haigus ei jõuaks riskirühmadesse. Kahjuks näeme, et see on juba osaliselt sinna jõudnud ja oleme seetõttu alustanud Eesti hooldekodude laustestimist. Alustasime Saaremaalt, esimene prioriteet on suurematel hooldekodudel ja Võrumaa asutustel,» täpsustas sotsiaalminister.